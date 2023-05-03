Погрузка на Свердловской железной дороге в апреле выросла на 4,2%

Фото: пресс-служба СвЖД

Погрузка на Свердловской железной дороге в апреле 2023 года составила 12 млн тонн, что на 4,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Грузооборот за апрель сократился на 3% и составил 18,2 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время снизился на 4,4%, до 22,4 млрд тонно-км.

С начала 2023 года на СвЖД погрузили 45,8 млн тонн грузов (-5% к аналогичному периоду предыдущего года). В частности, по железной дороге отправлено:

- нефти и нефтепродуктов – 13,1 млн тонн (-3,8% к январю-апрелю 2022 года);

- строительных грузов – 10,7 млн тонн (+14,4%);

- химических и минеральных удобрений – 4,1 млн тонн (-13,7%);

- руды железной и марганцевой – 3,8 млн тонн (-10,6%);

- черных металлов – 3,4 млн тонн (-7,6%);

- руды цветной и серного сырья – 1,6 млн тонн (-13,7%);

- промышленного сырья и формовочных материалов – 1,6 млн тонн (-47,5%);

- химикатов и соды – 1,1 млн тонн (-5%);

- цемента – 909,7 тыс. тонн (-7,1%);

- кокса – 838,3 тыс. тонн (+1,4%);

- лома черных металлов – 694,4 тыс. тонн (-1%);

- лесных грузов – 627,6 тыс. тонн (-11,6%).

Грузооборот с начала 2023 года составил 74,8 млрд тарифных тонно-км (+4,1%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 92,9 млрд тонно-км (+1,8%).

Погрузка на сети ОАО «Российские железные дороги» в апреле 2023 года составила 105,5 млн тонн, что на 3,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Грузооборот в апреле составил 221,6 млрд тарифных тонно-км, что на 0,5% ниже показателя аналогичного периода 2022 года. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии составил 275 млрд тонно-км, что на 1,1% ниже, чем за апрель прошлого года.

Погрузка за январь-апрель 2023 года составила 411 млн тонн, что на 0,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Грузооборот за четыре месяца вырос в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 1,8% и составил 899,1 млрд тарифных тонно-км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время вырос на 0,9% и составил 1118,1 млрд тонно-км.