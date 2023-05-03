В Екатеринбурге в автобусе компания мужчин обрезала волосы у молодого человека

При этом на опубликованном видео нет никакого конфликта: ни ссоры, ни драки Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в автобусе, которыйм следовал по маршруту № 24, компания из троих мужчин обрезала длинные волосы у молодого человека. По данным Telegram-канала «Бандитский центр», инцидент произошел 2 мая вечером.

При этом на опубликованном видео нет никакого конфликта: ни ссоры, ни драки.

- Из-за чего все началось - непонятно, но скорее всего мужикам не понравилась длина волос пацаненка, - отмечают подписчики.

В УМВД по Екатеринбургу рассказали, что информация по данному факту зарегистрирована в территориальном ОВД, проводится проверка.

Ранее в одной из бургерных Екатеринбурга хулиганы напали на молодых людей в юбках. В Сеть слили видео, на котором двое хамоватых парней подходят к двум подросткам и начинают к ним цепляться. Причина - не нравится внешний вид последних.

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