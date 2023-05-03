В Екатеринбурге в автобусе компания мужчин обрезала волосы у молодого человека

При этом на опубликованном видео нет никакого конфликта: ни ссоры, ни драки
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге в автобусе, которыйм следовал по маршруту № 24, компания из троих мужчин обрезала длинные волосы у молодого человека. По данным Telegram-канала «Бандитский центр», инцидент произошел 2 мая вечером.
При этом на опубликованном видео нет никакого конфликта: ни ссоры, ни драки.
- Из-за чего все началось - непонятно, но скорее всего мужикам не понравилась длина волос пацаненка, - отмечают подписчики.
В УМВД по Екатеринбургу рассказали, что информация по данному факту зарегистрирована в территориальном ОВД, проводится проверка.
Ранее в одной из бургерных Екатеринбурга хулиганы напали на молодых людей в юбках. В Сеть слили видео, на котором двое хамоватых парней подходят к двум подросткам и начинают к ним цепляться. Причина - не нравится внешний вид последних.
К ЧИТАТЕЛЮ:
Подписывайтесь на наш Telegram
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники
Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:
Тел.: +7 912 050 91 07
Почта kp.ekb@phkp.ru