В Екатеринбурге напали на стобалльника в юбке

Парень в юбке пришел в бургерную вместе с другом. Фото: скриншот видео из telegram-канала "Вписали"

В одной из бургерной Екатеринбурга хулиганы напали на стобалльника из Нижнего Тагила. В сеть слили видео, на котором двое хамоватых парней подходят к двум подросткам и начинают к ним цепляться. Причина - не нравится внешний вид последних. Больше всех достается Михаилу (имя изменено –Прим Ред.) Ему обидчики наносят несколько пощечин.

Инцидент произошел еще 18 декабря 2022 года, но видео разлетелось по Сети только в середине апреля 2023. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказал сам Михаил. Экстравагантный молодой человек в тот вечер в целом выглядел нестандартно. Особое внимание привлекали его длинные волосы и юбка. Ему 21 год, сейчас он живет в Екатеринбурге, но приехал в уральскую столицу из Нижнего Тагила, где к тому же, написал на 100 баллов ЕГЭ по информатике.

- Я действительно был в юбке и в кофте от одного видеоблогера. Мы сидели с другом совершенно спокойно, два агрессивных парня подошли и начали выяснять, почему я так одет, - рассказывает «КП-Екатеринбург» Михаил. - В полицию я не обращался.

По словам Михаила, сейчас он отказался от идеи надевать юбку.

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