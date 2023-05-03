Фото: пресс-служба Екатеринбургского зоопарка
В Екатеринбург из Краснодара привезли лиса фенека. Он уже присоединился к обитателям зоопарка. Вскоре его поселят к лисичке фенеку Арии, которая приехала в Екатеринбург в конце прошлого года.
- Он на три года старше Арии, ему 6 лет. Характер активный, игривый. По некоторым оценкам - до наглости, - рассказали в пресс-службе зоопарка.
Имя пока для нового питомца не придумали. В зоопарке отмечают, учитывая, что его даму зовут Ария, вероятно имя лиса будет какое-нибудь музыкальное.
Напомним, ранее Ария получила титул «Зоомисс - 2023». За нее проголосовали больше тысячи жителей Екатеринбурга.
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