Граница бедности в 2022 году составляла около 12,9 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области снизилось количество бедных. По данным Свердловскстата, в 2022 году более 354 тысяч человек в нашем регионе оказались за чертой бедности (8,3% от всего населения). Граница бедности в 2022 году составляла около 12,9 тысячи рублей.

В 2020 году доходы ниже прожиточного минимума были у 388 тысяч человек (9%), а в 2021 году - 369 тысяч (8,6%).

Напомним, с 1 января 2023 года прожиточный минимум для трудоспособного населения составил 15 356 рублей, для пенсионеров - 12 116 рублей, для детей - 14 623 рубля.

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