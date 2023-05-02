На Урале с начала сезона от укусов клещей пострадали почти 2,8 тысячи человек

За минувшую неделю за помощью к медикам обратились порядка двух тысяч уральцев Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области с начала сезона от укусов клещей пострадали почти 2,8 тысячи человек, примечательно, что за минувшую неделю за помощью к медикам обратились порядка двух тысяч уральцев.

- Среди пострадавших 631 ребенок. Случаи присасывания клещей зарегистрированы в 62 муниципальных образованиях. Предварительный диагноз «клещевой вирусный энцефалит» поставлен шести пострадавшим, «клещевой иксодовый боррелиоз» - 20 свердловчанам, - уточнили в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области.

Ранее стало известно, что в праздничные выходные в Екатеринбурге во время рок-субботника горожане собрали 2,5 тонны мусора в ЦПКиО имени Маяковского. Здесь прошла всероссийская акция «Особенности национальной уборки», инициированная фондом «Компас».

Прибирали парк волонтеры, студенты, министры, депутаты, некоторые участники субботника пришли в парк целыми семьями.