В ЦПКиО прибрали от мусора во время рок-субботника

Доброе дело объединило десятки горожан. Фото: организаторы рок-субботника

В праздничные выходные в Екатеринбурге во время рок-субботника горожане собрали 2,5 тонны мусора в ЦПКиО имени Маяковского. Здесь прошла всероссийская акция «Особенности национальной уборки», инициированной фондом «Компас».

Фото: организаторы рок-субботника

Прибирали парк волонтеры, студенты, министры, депутаты, некоторые участники субботники пришли в парк целыми семьями.

Фото: организаторы рок-субботника

- Мы сразу выбрали Екатеринбург для старта. Потрясающий драйвовый город, который может задать настроение всей стране! - сказала директор фонда «КОМПАС» Татьяна Ковалева.

Фото: организаторы рок-субботника

После того, как парк привели в порядок, на главной сцене выступили гости субботника - радиоведущие Ксения Табашникова, DJ Юрий «Макфлай» Облеухов, а также Сергей Бобунец.

Перед публикой выступил Сергей Бобунец. Фото: организаторы рок-субботника