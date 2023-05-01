Константина нашли правоохранители Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Свердловской области завершились поиски 30-летнего жителя Дегтярска Константина Новгородцева. В отряде «ЛизаАлерт» сообщили, что мужчину нашли мертвым. Уралец перестал выходить на связь 25 апреля.

- Найден, погиб. Соболезнования родным и близким, - сообщили волонтеры отряда «ЛизаАлерт».

Напомним, что накануне в поселке Большой Исток пропала 71-летняя пенисонерка. Позже Галину Бабушкину обнаружили без признаков жизни. По предварительной версии, смерть женщины не носит криминального характера.