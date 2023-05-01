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НовостиПроисшествия1 мая 2023 19:38

Свердловчанина, пропавшего в конце апреля, нашли мертвым

Константин Новгородцев перестал выходить на связь 25 числа
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
Константина нашли правоохранители

Константина нашли правоохранители

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Свердловской области завершились поиски 30-летнего жителя Дегтярска Константина Новгородцева. В отряде «ЛизаАлерт» сообщили, что мужчину нашли мертвым. Уралец перестал выходить на связь 25 апреля.

- Найден, погиб. Соболезнования родным и близким, - сообщили волонтеры отряда «ЛизаАлерт».

Напомним, что накануне в поселке Большой Исток пропала 71-летняя пенисонерка. Позже Галину Бабушкину обнаружили без признаков жизни. По предварительной версии, смерть женщины не носит криминального характера.