В Свердловской области завершены поиски 71-летней пенсионерки

Женщина пропала 30 апреля
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Свердловской области завершены поиски пропавшей накануне пенсионерки Галины Бабушкиной. 1 мая поисковики сообщили, что пожилая женщина найдена погибшей.
- Найдена, погибла. Соболезнования родным и близким, - уточнили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».
Было известно, что 71-летняя Галина Бабушкина вышла из дома 30 апреля. Она находилась в поселке Большой Исток под Екатеринбургом. Поисками пенсионерки занимались сотрудники полиции и волонтеры поискового отряда Свердловской области.
Редакция "КП-Екатеринбург" обратилась за комментарием в Следственный комитет Свердловской области. На момент публикации получить комментарий не удалось.