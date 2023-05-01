Между Асбестом и Заречным начал ходить автобус

Связать оба города просили местные жители Фото: Алексей БУЛАТОВ

Между городами Асбест и Заречный официально запущен автобусный маршрут. Маршрут под номером 105 начал курсировать между населенными пунктами с 1 мая, сообщают в Департаменте информационной политики региона.

- Новый автобус будет делать три рейса в день: утром, днём и вечером. Из Заречного автобус будет отправляться в первый рейс с автостанции в 7:55, а из Асбеста – с автовокзала в 6:35. Последний рейс отправляется из Заречного в 18:50, из Асбеста – в 17:30, - уточняют в ДИПе.

Стоимость проезда от конечной до конечной составит 100 рублей. Проезд в пределах одного города – 22 рубля. Решение запустить прямой автобус от Асбеста до Заречного было принято после опроса жителей обоих городов.

Как ранее писал глава городского округа Заречный Андрей Захарцев, большинство жителей выступила за то, чтобы оба города связывал прямой маршрут.

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