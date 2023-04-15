Между Асбестом и Заречным запустят автобусный маршрут

Сейчас идет подготовка к запуску автобуса Фото: Алексей БУЛАТОВ

Между городами Асбест и Заречный появится свой автобусный маршрут. Об этом сообщил глава городского округа Заречный Андрей Захарцев.

- Автобусный маршрут "Заречный-Асбест" решено организовать. В конце прошлого года областное Управление автодорог запускало опрос среди жителей нашего городского округа о том, насколько зареченцами востребован автобусный маршрут до Асбеста. Проанализировав итоги опроса, в марте нынешнего года областной Автодор согласовал с нами установление межмуниципального маршрута «г. Асбест — г. Заречный», - пишет на своей странице во «Вконтакте» Андрей Захарцев.

14 апреля стало известно, что комиссия по рассмотрению вопросов установления, изменения и отмены межмуниципальных маршрутов приняла организовать автобусный маршрут "Заречный-Асбест".

Сейчас ведется подготовка конкурсной документации, по итогам проведения конкурса будет определен подрядчик на осуществление пассажирских перевозок по этому маршруту.

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