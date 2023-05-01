Жители Нижнего Тагила пожаловались на крыс

Грызун убегал от людей посреди дня. Фото: скриншот из видео "Инцидент Нижний Тагил" во "Вконтакте"

Жители Нижнего Тагила всерьез напуганы соседством с крысами. Грызунов заметили возле одного из многоквартирных жилых домов в Алтайском микрорайоне. Очевидец успел заснять на видео убегающего вредителя к подъезду многоэтажки.

- Такое соседство вызывает ужас, - поделился с места событий подписчик сообщества «Инцидент Нижний Тагил».

Очевидец, заснявший побег грызуна, потребовал обратить внимание на происходящее управляющую компанию и Роспотребнадзор.

До этого нашествие крыс случалось уже в Екатеринбурге, в Юго-Западном районе. Местные жители рассказывали, что грызунов можно встретить у контейнерных площадок, на тротуарах. Часто их полчища можно увидеть в районе улицы Серафимы Дерябиной.

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