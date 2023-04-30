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НовостиОбщество30 апреля 2023 9:06

На Краснознаменную группу на Уралмаше вновь установили орден Ленина

Саму композицию возводят на площади 1-й Пятилетки
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
Ордена на Краснознаменной группе не было с 2009 года

Ордена на Краснознаменной группе не было с 2009 года

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Уралмаше продолжается установка Краснознаменной группы. Ее новым местом расположения стала площадь 1-й Пятилетки. Еще 19 апреля местные жители заметили, что рабочие привели в вертикальное положение красные стрелы. А сегодня композиция приняла более законченный вид.

- На ней установили орден Ленина, - рассказал очевидец Алексей. - Я ее такой уже не помню когда на Плотинке видел.

Территория вокруг Краснознаменной группы все еще огорожена - работы продолжаются

Территория вокруг Краснознаменной группы все еще огорожена - работы продолжаются

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Краснознаменная группа изначально была установлена в центре города на Плотинке в 1973 году в память о подвиге свердловчан в годы Великой Отечественной войны. В 2009-м с нее сняли орден Ленина, а в 2013-м демонтировали, чтобы установить часы, отсчитывающие дни до Олимпийских игр в Сочи. Горожане не раз высказывались за возвращение Краснознаменной группы. В итоге композицию было решено установить вновь на Уралмаше.