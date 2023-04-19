Стрелы композиции устанавливают с помощью крана Фото: Алексей БУЛАТОВ

Краснознаменная группа практически вернулась в Екатеринбург. Как сообщают очевидцы, на площади 1-й Пятилетки рабочие заканчивают установку композиции. Сегодня, 19 апреля, они привели фигуру в вертикальное положение.

- Пока рабочие монтируют стрелы. Еще не все поставили, - рассказывает очевидец Алексей. - Несколько стрел еще лежат на асфальте. Их по одной поднимают при помощи крана и монтируют.

Краснознаменную группу устанавливают на площади 1-й Пятилетки Фото: Алексей БУЛАТОВ

По словам очевидцев, элементы Краснознаменной группы выглядят обновленными.

- Стрелы как будто отреставрировали – покрасили в яркий алый цвет, - говорит Алексей. – Смотрятся просто отлично – они красиво переливаются на закатном солнце.

До 2013 года Краснознаменная группа стояла на Плотинке Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изначально Краснознаменная группа стояла на Плотинке. Ее поставили в 1973 году в память о подвиге свердловчан в годы Великой Отечественной войны. В 2009-м с нее сняли орден Ленина, а в 2013-м демонтировали. Вместо нее на Плотинке поставили часы, которые отсчитывали дни до Олимпийских игр в Сочи.

Все стрелы выглядят отреставрированными Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители города неоднократно высказывались за возвращение Краснознаменной группы. Однако в мэрии объяснили, что из-за состояния Плотины, устанавливать такую крупную композицию на прежнее место уже нельзя. Предварительно надо провести сложный и дорогой ремонт исторического сооружения. В итоге Краснознаменную группу решили установить на Уралмаше.