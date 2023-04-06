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НовостиОбщество6 апреля 2023 11:05

Площадь Уралмаша готовят к установке Краснознаменной группы

Здесь начали устанавливать ограждение
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Краснознаменную группу убрали из центра Екатеринбурга десять лет назад

Краснознаменную группу убрали из центра Екатеринбурга десять лет назад

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На площади 1-й пятилетки в центре Уралмаша в Екатеринбурге готовят площадку к установке Краснознаменной группы, которую десять лет назад демонтировали с плотины Городского пруда. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили в пресс-службе администрации города.

- Там идут подготовительные работы к установке конструкции, - рассказали изданию в мэрии.

Сейчас на площади в центре Уралмаша устанавливают ограждение, а также привезли строительный вагончик.

Напомним, что Краснознаменная группа располагалась в центре уральской столицы на протяжении четырех десятилетий, после чего его демонтировали. В последние годы многие горожане поднимали вопрос о ее возвращении. В качестве площадок мэрия Екатеринбурга предлагала площадь Первой Пятилетки, площадку на улице Стрелочников в районе Железнодорожного вокзала, а также перекресток Ленина – Гагарина и проспект Космонавтов. В итоге был выбран вариант с площадью Уралмаша.