В Свердловской области потушили девять природных пожаров

В Свердловской области продолжается борьба с природными пожарами Фото: Иван МАКЕЕВ

В Свердловской области продолжается борьба с природными пожарами. Так, за минувшие сутки специалисты Уральской авиалесоохраны ликвидировали еще девять таких пожаров, разошедшихся на площадь в 1304 гектара.

- Продолжается ликвидация пожаров в Верхотурском, Верхнепышминском, Гаринском, Горноуральском, Махневском, Сосьвинском районах, - сообщают в департаменте информационной политики Свердловской области.

Добавим, что в Свердловской области сейчас действует особый противопожарный режим. Он запрещает использование открытого огня, разведение костров, сжигание мусора, сухой травы и соломы. Под запретом и всякая деятельность с участием огня или искр, вроде сварки и запуска фейерверков. Мобильные мангалы на даче тоже разжигать нельзя.