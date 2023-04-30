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НовостиОбщество30 апреля 2023 8:41

В Свердловской области потушили девять природных пожаров

Огонь прошел площадь в 1304 гектара
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
В Свердловской области продолжается борьба с природными пожарами

В Свердловской области продолжается борьба с природными пожарами

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Свердловской области продолжается борьба с природными пожарами. Так, за минувшие сутки специалисты Уральской авиалесоохраны ликвидировали еще девять таких пожаров, разошедшихся на площадь в 1304 гектара.

- Продолжается ликвидация пожаров в Верхотурском, Верхнепышминском, Гаринском, Горноуральском, Махневском, Сосьвинском районах, - сообщают в департаменте информационной политики Свердловской области.

Добавим, что в Свердловской области сейчас действует особый противопожарный режим. Он запрещает использование открытого огня, разведение костров, сжигание мусора, сухой травы и соломы. Под запретом и всякая деятельность с участием огня или искр, вроде сварки и запуска фейерверков. Мобильные мангалы на даче тоже разжигать нельзя.