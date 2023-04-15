В Свердловской области введен противопожарный режим

На территории области запрещен открытый огонь Фото: Иван МАКЕЕВ

В Свердловской области ввели особый противопожарный режим. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

- На территории области запрещено использование открытого огня, сжигание мусора, сухой травы, стерни, соломы, порубочных остатков, разведение костров, в том числе в металлических емкостях, бочках, баках, мангалах и других приспособлениях, - уточняют спасатели.

Кроме того, жителям области запрещено проводить любые пожароопасные работы в лесах, землях сельскохозяйственного назначения, в населенных пунктах, землях промышленных предприятий, обороны и землях иного специального назначения.

Спасатели, сотрудники полиции, представители администраций начнут патрулирование территорий. В патруле будут использовать и беспилотники, чтобы пресекать нарушения.

За нарушение правил предусмотрены штрафы. Для граждан сумма штрафа составляет от 10-ти до 20-ти тысяч рублей, для должностных лиц – от 30-ти до 60-ти тысяч, а для юридических лиц – от 400 до 800 тысяч рублей. В некоторых случаях виновный в пожаре может понести уголовную ответственность.

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