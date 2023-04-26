Ограничения будут действовать с 15 мая по 18 июня Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на месяц закроют движение по дублеру улицы Краснолесья, ограничения будут действовать на участке от Вильгельма де Геннина до Рябинина с 15 мая по 18 июня.

- Рабочие АО «Екатеринбургская теплосетевая компания» установят на данном участке дорожные знаки и указатели, а по завершении работ восстановят все элементы нарушенного благоустройства, - уточнили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге в мае закроют движение по улице Печерской. Ограничение связано с прокладкой теплосети.

- Строители ООО «Брусника». Специализированный застройщик» закроют движение транспорта по улице Печерской с 00:00 10 мая до 00:00 31 мая, - предупредили в администрации города.

К ЧИТАТЕЛЮ:

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru