В Екатеринбурге закроют движение по улице Печерской

Проезд перекроют с 10 мая до 31 мая Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в мае закроют движение по улице Печерской. Ограничение связано с прокладкой теплосети.

- Строители ООО «Брусника». Специализированный застройщик» закроют движение транспорта по улице Печерской с 00:00 10 мая до 00:00 31 мая, - предупредили в администрации города.

Перед началом работ строители установят необходимые дорожные знаки и указатели. После прокладки теплосети они восстановят все элементы нарушенного благоустройства.

Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения.

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