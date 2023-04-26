В Екатеринбурге завершили поиски пропавших братьев

Мальчиков нашли сотрудники полиции Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге завершили поиски пропавших 25 апреля братьев 11 и 14 лет. Мальчиков нашли сотрудники полиции.

- В настоящее время их доставляют в территориальный ОВД. По предварительной информации противоправных действий в отношении них не совершено. Полиция устанавливает обстоятельства их отсутствия. Проводится проверка, - рассказали в УМВД Екатеринбурга.

Как рассказали «КП-Екатеринбург» в поисковом отряде «ЛизаАлерт», волонтеры которого участвовали в поисках, мальчики провели ночь у дальней родственницы и не знали, что их ищут.

- Утром родственница сообщила отцу, что дети у нее. С ними все в порядке, - поделились волонтеры.

Напомним, 25 апреля мальчики ушли из дома на прогулку и не вернулись. Родственники сначала искали братьев самостоятельно и только ночью обратились к поисковикам. Ранее мальчики не пропадали.

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