Не смогут обратиться за помощью: в Екатеринбурге пропали два мальчика

Братья ушли гулять и не вернулись Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 25 апреля пропали два мальчика 14 и 11 лет. Детей разыскивают сотрудники полиции и волонтеры. Как рассказали «КП-Екатеринбург» в поисковом отряде «ЛизаАлерт», мальчики - братья. Они ушли на прогулку и не вернулись домой.

- Родственники искали сами. Ночью подключили отряд. Дети раньше не пропадали, домашние, к бродяжничеству не склонны. Мальчики плохо говорят по-русски, за помощью обратиться не смогут, - рассказали волонтеры.

Сейчас поисковики ищут добровольцев, готовых помочь с поиском братьев. Волонтеры организовали сбор на поиск.

- Сейчас продолжается активный поиск и нам нужны люди. Штаб поиска находится на Водонасосной, 25, - рассказали в «ЛизаАлерт». - В штабе координатор зарегистрирует вас и объяснит вашу задачу. Помочь может каждый!

Если вы знаете, где могут находиться мальчики или видели их, сообщите по телефонам указанным в ориентировке.

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