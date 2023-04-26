В Екатеринбурге выставили на торги половину здания УрФЮИ

Дата окончания торгов - 2 июня Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге выставили на продажу половину доли в здании Уральского финансово-юридического института (УрФЮИ) на улице Карла Либкнехта,1. Аукцион начинается от 500 миллионов рублей. Информация об этом опубликована на сайте «Торги-ру».

Общая площадь семиэтажного здания составляет 11,9 тысяч квадратных метров, размер доли - 5 967,1 квадратных метров. Дата окончания торгов - 2 июня.

Напомним, в мае 2017 года Рособрнадзор приостановил действие лицензии УрФЮИ. Через два года вуз обанкротился и был закрыт. Позже сообщалось, что выпускники Уральского финансово-юридического института не могут подтвердить подлинность полученных дипломов.

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