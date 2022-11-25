Вуз закрылся в 2019 году
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Выпускники Уральского финансово-юридического института не могут подтвердить подлинность полученных дипломов. Как пишет «Областная газета», экс-президент вуза Анжелика Виноградова обвиняет в сложившейся ситуации бывшего ректора Владислава Назарова.
- Владислав Назаров, как ректор, по решению Арбитражного суда был обязан передать все документы института, как самостоятельного юрлица, конкурсной управляющей Ольге Рущицкой, - цитирует издание Анжелику Виноградову. - Но Назаров этого не сделал.
По ее словам, выпускники вуза, которые не могут подтвердить подлинность полученных дипломов, сейчас обращаются к ней с просьбой помочь.
Отметим, что в мае 2017 года Рособрнадзор приостановил действие лицензии УрФЮИ. Через два года вуз обанкротился и был закрыт.
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