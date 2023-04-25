С подозрением на корь под меднаблюдением в больницах находятся 13 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области с начала года корью заболели 32 человека. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

- Большинство заболевших - приезжие из стран ближнего зарубежья, которые не имели прививок против кори, - рассказали санврачи. - Им в полном объеме оказана своевременная медицинская помощь, заболевшие выписываются из стационаров после полного выздоровления.

Кроме того, на сегодняшний день с подозрением на корь под меднаблюдением в больницах находятся 13 человек. У всех взяты биоматериалы для проведения лабораторной диагностики.

В Роспотребнадзоре отметили, что в каждом случае подозрения на корь они вместе с медиками незамедлительно разворачивают весь комплекс противоэпидемических и профилактических мероприятий. Проводится осмотр контактных, а также вакцинация непривитых или неполностью привитых.

Отметим, что надежной защитой от кори является вакцинация, состоящая из двух прививок. Ранее власти Екатеринбурга назвали адреса поликлиник, куда завезли вакцину от кори.

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