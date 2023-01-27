Где взрослому поставить прививку от кори в Екатеринбурге в январе-феврале 2023 года

Две вакцины обеспечивают человека иммунитетом к кори. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уральские врачи предупреждают жителей региона о риске заражения такими заболеваниями, как корь, дифтерия, менингококковая инфекция, скарлатина, ветряная оспа, пневмококковая инфекция. В 2023 году заразить ими могут не только дети. Детей же прививают регулярно, а взрослые сами несут ответственность за свою вакцинацию.

- За два года коронавирусной инфекции мы части инфекций не видели, не регистрировали. На со второй половины 2022 года – начала 2023 года мы видим, что все другие инфекции, не только вирусной, но и бактериальной этиологии, "поднимают голову". Есть и групповая заболеваемость, и единичные случаи. Вакцинация, в том числе по кори, просто необходима, - отмечает главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов.

Как формируется иммунитет от кори

Нужно поставить две прививки от кори в детском возрасте. Если прививка была поставлена только одна, то до 55 лет нужна ревакцинация и вторая вакцина.

Как понять, нужна ли прививка от кори

«Бывают ситуации, когда нет сведений о законченной полной схеме вакцинации, тогда медики рекомендуют сдать анализ крови на антитела к кори. Если значения ниже референсных показателей, тогда необходимо ревакцинироваться», – отмечает заведующая эпидемиологическим отделом ЦГКБ № 3 Светлана Медведева.

В какой поликлинике в Екатеринбурге и пригороде можно поставить прививку от кори: адреса и время приема

На конце января 2023 года вакцины от кори для взрослых были завезены в кабинеты вакцинопрофилактики ЦГКБ № 3 по адресам:

Поликлиника № 1 (улица Бебеля, 160), кабинет № 130, с 08:00 до 20:00

Поликлиника № 2 (улица Братьев Быковых, 16), кабинет № 300, с 08:00 до 16:00

Филиал терапевтического отделения поликлиники № 1 (улица Билимбаевская, 32), кабинет № 7, с 09:00 до 15:00

ОВП в поселке Северка (улица Набережная, 9), кабинет № 104 и № 192 (вторник, четверг – с 08:00 до 12:00; понедельник, среда, пятница – с 13:00 до 17:00).

Что иметь с собой, чтобы поставить прививку от кори

Паспорт

Медицинский полис

СНИЛС

Прививочный сертификат