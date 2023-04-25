Температура воздуха днем понизится по сравнению с первыми днями недели Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вторжение арктического воздуха приведет к заморозкам в Свердловской области. Об этом предупредили синоптики Уральского гидрометцентра.

- 27-28 апреля западный циклон принесет дожди, похолодает. Вторжение арктического воздуха в тыл циклона приведет к ночным заморозкам 0... -5 градусов, которые вероятны 28 апреля на севере Свердловской области, 29-30 апреля и в более южных районах Уральского региона, - рассказала главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

Согласно прогнозам, температура воздуха по сравнению с первыми днями недели станет ниже и в дневное время. Столбики термометров покажут от +6 до +11 градусов. В воскресенье, 30 апреля, при этом на юге Свердловской области ожидается комфортная погода: от +10 до +15 градусов.

Напомним, ранее свердловские синоптики предупредили жителей региона о сильном ветре, который придет 25 апреля. По данным спасателей, его порывы в отдельных районах будут достигать 18 метров в секунду.

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