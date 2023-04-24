Свердловскую область накроет сильным ветром

По данным спасателей, его порывы в отдельных районах будут достигать 18 метров в секунду
Фото: Евгения ГУСЕВА
Свердловские синоптики предупредили жителей региона о сильном ветре, который придет 25 апреля. По данным спасателей, его порывы в отдельных районах будут достигать 18 метров в секунду.
- Информация о неблагоприятных погодных явлениях направлена в органы власти, местного самоуправления, заинтересованные министерства, - уточнили в ГУ МЧС по Свердловской области.
Уральцам советуют соблюдать меры пожарной безопасности и быть предельно осторожными с огнем, не оставлять свои автомобили около шатких конструкций и деревьев.
- Если сильный ветер застал вас на улице - укрыться в подземном переходе или подъездах зданий. О возникновении происшествий и необходимости оказания помощи сообщайте по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101», - добавили в ведомстве.
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