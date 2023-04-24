Возле Южного автовокзала в Екатеринбурге обнаружили труп

Фото: группа во «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург»

Возле Южного автовокзала в Екатеринбурге утром 24 апреля обнаружили труп. Об этом сообщили в группе во «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург». Следователи проводят проверку.

- Следственным отделом по Чкаловскому району Екатеринбурга по факту обнаружения тела мужчины в районе Южного автовокзала проводится процессуальная проверка, - сообщили «КП-Екатеринбург» в СУ СКР по Свердловской области. - По итогам проверки следователем СКР будет принято процессуальное решение.

Для определения точной причины смерти мужчины будет проведена судебно-медицинская экспертиза

Напомним, 6 февраля возле остановки «Техническое училище» на проспекте Космонавтов обнаружили труп мужчины. На место происшествия выезжали сотрудники скорой помощи.

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