В Екатеринбурге возле остановки обнаружили труп мужчины

По предварительным данным, мужчине внезапно стало плохо, он упал и скончался. Фото: паблик Вконтакте "Инцидент. Екатеринбург"

Возле остановки «Техническое училище» на проспекте Космонавтов обнаружили труп мужчины. По данным паблика Вконтакте «Инцидент. Екатеринбург», на место происшествия выезжали сотрудники скорой помощи.

- Проверка проводится следственным отделом по Орджоникидзевскому району Екатеринбурга. После осмотра места происшествия тело будет направлено на судмедэкспертизу, - сообщили пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

По словам пресс-секретаря ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, по предварительным данным, мужчине внезапно стало плохо, он упал и скончался.

Ранее в Екатеринбурге на улице Кобозева нашли труп мужчины. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказали в Следственном комитете по Свердловской области. Погибшим оказался 63-летний местный житель. В полиции также отметили, что признаков криминальной смерти нет.