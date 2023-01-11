На Эльмаше нашли труп мужчины

В полиции отметили, что признаков криминальной смерти нет Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге утром 11 января на улице Кобозева нашли труп мужчины. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказали в Следственном комитете по Свердловской области.

- Тело умершего будет направлено на вскрытие для выяснения точной причины смерти. Сведения, которые распространяются в СМИ якобы о том, что у мужчины на теле имеются следы криминальной смерти, не подтверждаются, - сообщил старший помощник руководителя СК.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области рассказал, что тело нашли около семи утра. Погибшим оказался 63-летний местный житель. В полиции также отметили, что признаков криминальной смерти нет.

Ранее, 13 ноября 2023 года, в Екатеринбурге нашли труп 18-летнего парня из Нижнего Тагила. Тело обнаружили в лесополосе на улице Амундсена.