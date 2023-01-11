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НовостиПроисшествия11 января 2023 6:09

На Эльмаше нашли труп мужчины

Тело отправили на вскрытие
Анастасия ЛОБАНОВА
Анастасия ЛОБАНОВА
В полиции отметили, что признаков криминальной смерти нет

В полиции отметили, что признаков криминальной смерти нет

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге утром 11 января на улице Кобозева нашли труп мужчины. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказали в Следственном комитете по Свердловской области.

- Тело умершего будет направлено на вскрытие для выяснения точной причины смерти. Сведения, которые распространяются в СМИ якобы о том, что у мужчины на теле имеются следы криминальной смерти, не подтверждаются, - сообщил старший помощник руководителя СК.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области рассказал, что тело нашли около семи утра. Погибшим оказался 63-летний местный житель. В полиции также отметили, что признаков криминальной смерти нет.

Ранее, 13 ноября 2023 года, в Екатеринбурге нашли труп 18-летнего парня из Нижнего Тагила. Тело обнаружили в лесополосе на улице Амундсена.