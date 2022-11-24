Тело парня заметили случайные прохожие
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Екатеринбурге нашли труп 18-летнего парня из Нижнего Тагила. Как стало известно «КП-Екатеринбург», тело Даниила М. обнаружили в лесополосе на улице Амундсена 13 ноября.
- Покончил с собой. Жил один, причины случившегося неизвестны, - отметил инсайдер.
В СУ СКР по Свердловской области воздержались от комментариев.
Ранее мы рассказывали, что в Первоуральске покончила с собой ученица 11 класса. По данным «КП-Екатеринбург», утром 2 сентября тело 17-летней девушки обнаружили родители.
- Я всегда старалась ее поддерживать, так как конфликты с родителями стали обыденностью. 3 сентября в городе пошли слухи, что какая-то девочка умерла. Меня сначала смущало, что ее нет на уроках. Но я и подумать не могла, что речь о ней, - рассказывала подруга погибшей.