Тело парня заметили случайные прохожие Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Екатеринбурге нашли труп 18-летнего парня из Нижнего Тагила. Как стало известно «КП-Екатеринбург», тело Даниила М. обнаружили в лесополосе на улице Амундсена 13 ноября.

- Покончил с собой. Жил один, причины случившегося неизвестны, - отметил инсайдер.

В СУ СКР по Свердловской области воздержались от комментариев.

Ранее мы рассказывали, что в Первоуральске покончила с собой ученица 11 класса. По данным «КП-Екатеринбург», утром 2 сентября тело 17-летней девушки обнаружили родители.

- Я всегда старалась ее поддерживать, так как конфликты с родителями стали обыденностью. 3 сентября в городе пошли слухи, что какая-то девочка умерла. Меня сначала смущало, что ее нет на уроках. Но я и подумать не могла, что речь о ней, - рассказывала подруга погибшей.