В Нижнем Тагиле руку женщины затянуло в тестомесильную машину

Фото: группа во «ВКонтакте» «Тагильский спасатель»

В Нижнем Тагиле в пекарне на Тагилстрое 3 апреля руку женщины затянуло в тестомесильную машину. Сотрудники вызвали скорую, а медики позвали на помощь спасателей.

- К месту происшествия незамедлительно выехала поисково-спасательная группа, - рассказали в группе во «ВКонтакте» «Тагильский спасатель».

Для освобождения руки спасателям пришлось разобрать машину и развести валки. Женщину передали медикам.

Фото: группа во «ВКонтакте» «Тагильский спасатель»

Напомним, ранее в Нижнем Тагиле спасателям пришлось доставать восьмилетнего ребенка, который, заигравшись, упал и застрял между двух металлических гаражей и не смог выбраться самостоятельно.

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