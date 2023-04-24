В Нижнем Тагиле руку женщины затянуло в тестомесильную машину

Фото: группа во «ВКонтакте» «Тагильский спасатель»
В Нижнем Тагиле в пекарне на Тагилстрое 3 апреля руку женщины затянуло в тестомесильную машину. Сотрудники вызвали скорую, а медики позвали на помощь спасателей.
- К месту происшествия незамедлительно выехала поисково-спасательная группа, - рассказали в группе во «ВКонтакте» «Тагильский спасатель».
Для освобождения руки спасателям пришлось разобрать машину и развести валки. Женщину передали медикам.
Фото: группа во «ВКонтакте» «Тагильский спасатель»
Напомним, ранее в Нижнем Тагиле спасателям пришлось доставать восьмилетнего ребенка, который, заигравшись, упал и застрял между двух металлических гаражей и не смог выбраться самостоятельно.
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