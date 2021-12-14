В Нижнем Тагиле спасатели вытащили ребенка, застрявшего между двух металлических гаражей

Фото: Instgram "Тагильский спасатель"

В Нижнем Тагиле спасателям пришлось доставать восьмилетнего ребенка, который, заигравшись, упал и застрял между двух металлических гаражей и не смог выбраться самостоятельно. Сообщение на пульт диспетчеру МБУ «Центр защиты населения» поступило от местной жительницы, которая стала очевидцем инцидента.

- К месту происшествия незамедлительно выехала поисково-спасательная группа, где при помощи гидравлического оборудования достали ребенка. Ребенок жив и здоров. Уважаемые родители! Предупредите своих детей об опасности игры на гаражах, - сообщают тагильские спасатели на своей страничке в социальных сетях.

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