В Екатеринбурге пропал 15-летний мальчик

С собой у мальчика был черный рюкзак Фото: «ЛизаАлерт»

В Екатеринбурге пропал 15-летний Алмазбек Абенов. Мальчик вышел из дома 21 апреля и не вернулся. Его разыскивают сотрудники полиции и волонтеры.

- Ребенок был одет в синюю куртку, желтую толстовку, темно-синие штаны, черные кроссовки, - рассказали в «ЛизаАлерт».

Известно, что с собой у мальчика был черный рюкзак.

Если вы знаете, где может находиться пропавший мальчик, сообщите об этом по телефонам указанным в ориентировке.

Фото: «ЛизаАлерт»

Напомним, ранее в Екатеринбурге завершились поиски 13-летнего мальчика, пропавшего вместе с котом.

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