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НовостиОбщество22 апреля 2023 7:31

В Екатеринбурге завершились поиски 13-летнего мальчика

Ребенок уже встретился с родителями
Дарья ЧИПУРИНА
Поисками ребенка занимались волонтеры и полицейские

Поисками ребенка занимались волонтеры и полицейские

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге завершились поиски 13-летнего мальчика с котом. Его искали сотрудники полиции и волонтеры. Сейчас ребенок уже находится с родителями. Об этом сообщили в поисковом отряде «Прорыв».

- Найден, жив. Всем спасибо за помощь в поиске! Мальчик был найден только что. Кот с ним. Сейчас ребенок находится с родителями, - рассказал «КП-Екатеринбург» волонтер Игорь.

Ранее в Екатеринбурге начались поиски 51-летнего мужчины в черном пальто. О местонахождении Михаила Зомарева ничего не известно с 10 апреля. Его поисками занимаются волонтеры и сотрудники полиции. Мужчина может находиться в любом районе города.

- Приметы – рост 164 сантиметра, нормального телосложения, русые волосы, серо-голубые глаза, - рассказали в поисковом отряде.

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