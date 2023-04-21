Уральский университет откроет центр русского языка в Пакистане

В Пакистане начнут изучать русский язык благодаря трудам УрГПУ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уральский государственный педагогический университет откроет центр русского языка в Пакистане. Учреждение выиграло грант на реализацию проекта «Открываем мир русского языка и культуры». Об этом сообщили в пресс-службе УрГПУ.

В рамках проекта в Пакистане откроют центр открытого образования на русском языке и обучения русскому языку. Ранее делегация университете посетила столицу страны. Три дня между представителями сторон шли переговоры. Были решены организационные вопросы.

- Мероприятия Года педагога и наставника направлены на повышение престижа профессии учителя. Символично, что именно в этот год Министерство просвещения России выступило с инициативой создания центров открытого образования на русском языке за рубежом. Наш Университет реализует данный проект в Исламской Республике Пакистан, - отметила ректор университета Светлана Минюрова.

Во время рабочей встречи было подписано «Письмо о намерениях». А также удалось сформировать проекты меморандума о взаимопонимании, который планируется подписать в ближайшее время.

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