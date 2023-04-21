В Свердловской области полностью потушены все природные пожары

В регионе продолжает действовать особый противопожарный режим Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области по состоянию на 14:00 21 апреля полностью потушены все природные пожары. За минувшие сутки было зарегистрировано 13 таких возгораний, 10 из них потушили 20 апреля, а с остальными удалось справиться уже на следующий день.

- Новых возгораний в лесах не зарегистрировано. В преддверии выходных специалисты призывают соблюдать правила пожарной безопасности. В регионе продолжает действовать особый противопожарный режим: запрещено использование открытого огня, разведение костров, сжигание мусора, - уточнили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Напомним, 19 апреля в селе Чувашково под Красноуфимском огонь от природного пожара перекинулся на жилые дома. От огня пострадали два строения на улице Советской. Общая площадь возгорания составила порядка 150 квадратных метров.