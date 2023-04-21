За годы существования фестиваля создано более 600 работ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фестиваль «Стенограффия» стартует 1 мая. Постановление о его проведении подписал глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

- Проект является хорошим примером взаимодействия творческого сообщества и властей, а его реализация отвечает запросам граждан на развитие креативной индустрии и делает Екатеринбург ярче, - рассказали в администрации города.

Фестиваль продлится пять месяцев - до 30 сентября. Как отмечают организаторы фестиваля, арт-объекты, которые будут созданы художниками, станут подарком городу и его жителям к 300-летию столицы Урала.

Отметим, «Стенограффия» проходит в Екатеринбурге с 2010 года. За годы существования фестиваля создано более 600 работ, участие в проектах «Стенограффии» приняли 360 художников, 740 волонтеров.

Ранее мы писали, что команда фестиваля уличного искусства «Стенограффия» ищет стены, которые можно использовать в качестве поверхностей для создания картин.