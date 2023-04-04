В Екатеринбурге ищут поверхности для арт-объектов фестиваля «Стенограффия»

"Стенограффия" пройдет этим летом в 14-й раз Фото: Алексей БУЛАТОВ

Команда фестиваля уличного искусства «Стенограффия» ищет стены, которые можно использовать в качестве поверхностей для создания картин. С 4 апреля от жителей Екатеринбурга ждут предложений по этому вопросу.

Предложения включат в «Биржу поверхностей», после чего художники смогут сами выбрать подходящие стены для создания арт-объектов. Об этом сообщает пресс-служба фестиваля.

- Подходят самые разные поверхности – стены жилых домов, трансформаторные будки, заборы, - рассказывает руководитель фестиваля «Стенограффия» Анна Клец.

Для создания арт-объектов не подходят архитектурные памятники и объекты культурного наследия. Предложений ждут на электронный адрес hello@stenograffia.ru.

Отметим, что летом 2023 года фестиваль уличного искусства пройдет в Екатеринбурге в 14-й раз.