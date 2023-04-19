Адвокат уральского пиарщика Ширшикова собирается обжаловать арест своего подзащитного

По мнению Федора Акчермышева, такое решение является слишком суровым Фото: Алексей БУЛАТОВ

Адвокат уральского пиарщика Ярослава Ширшикова собирается обжаловать арест своего подзащитного. По мнению Федора Акчермышева, такое решение является слишком суровым.

- Даже при тяжких преступлениях суд вправе избрать запрет определенных действий. Мы обратились к суду в прениях, чтобы там проявили гуманность и человечность, но суд посчитал, что в условиях изолятора Юрославу Юрьевичу будет лучше, - отметил Федор Акчермышев.

Напомним, Верх-Исетский суд Екатеринбурга арестовал на два месяца до 17 июня 2023 года пиарщика Ярослава Ширшикова. Уральцу предъявили обвинение по статье 205.2 «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма».

Поводом стали жалобы на пост в telegram-канале пиарщика, в котором он высказался о смерти военкорра Владлена Татарского.