Особняк в центре Екатеринбурга для шахматной академии отреставрируют за 212 млн

Дом, где расположится шахматная академия, построили до 1889 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уральская шахматная академия ищет подрядчика, который отреставрирует особняк на Малышева, 58. Из областного бюджета на работы выделили 212 миллионов рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Подрядчик должен будет восстановить металлические, деревянные и декоративные элементы культурного объекта регионального значения, а также приспособить здание для современного использования. Работы по реставрации здания планируют провести в три этапа и завершить до 1 июля 2025 года.

Напомним, ранее мы писали, что Уральский шахматный центр планировали открыть к 300-летию Екатеринбурга.

Дом на Малышева, 58, построили до 1889 года. В дореволюционное время в здании размещались различные магазины, в советское - образовательные учреждения.

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