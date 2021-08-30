Чтобы открыть центр, здание отреставрируют Фото: Яндекс.Карты

Уральский шахматный центр откроют к 300-летию Екатеринбурга. Об этом рассказали в департаменте информполитики региона после встречи главы региона Евгения Куйвашева с президентом областной федерации шахмат Андреем Симановским и директором федерации Альбертом Степаняном.

Напомним, что соглашение между правительством и федерацией шахмат Свердловской области о создании Центра было подписано в 2019 году. Под шахматный центр передано здание «Доходного дома» на Малышева, 58.

- Здание непростое, это объект культурного наследия, соответственно, все ремонтно-реставрационные работы обязательно должны вестись с учетом этого фактора, - сказал Евгений Куйвашев.

Сейчас уже готова проектная документация реставрации здания и получено положительное решение государственной экспертизы.

Отметим, дом на Малышева, 58, где расположится центр, построили до 1889 года. В дореволюционное время в здании размещались различные магазины, в советское - образовательные учреждения.