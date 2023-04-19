В День города в Екатеринбурге пройдет праздничное шествие

Праздничное шествие может пройти в День города Екатеринбурга Фото: Алексей БУЛАТОВ

Несмотря на то, что шествие «Бессмертного полка» и первомайскую демонстрацию в этом году отменили, как минимум одно праздничное шествие в городе состояться все же может. Оно запланировано администрацией города на День города.

- Праздничное шествие пройдет при участии делегаций восьми районов города, делегаций предприятий, общественных организаций жителей и гостей города, - прокомментировал начальник управления культуры администрации Екатеринбурга Илья Марков. - В течение десяти дней будет идти подготовка. Во всех районах будут стоять большие брендированны столы в торговых центрах. Там можно будет подготовиться к шествию. Новости об отмене шествия «Бессмертного полка» нас озадачивают. Но мы продолжаем работу по подготовке и будем с коллегами из силовых структур общаться, как нам запланировать мероприятие.

По задумке, мероприятие может пройти 19 августа на проспекте Ленина. Добавим, что шествие «Бессмертного полка» отменили по всей России. Вместо него акцию проведут в иных форматах. Об этом сообщила председатель Центрального штаба ООД «Бессмертный полк России» Елена Цунаева