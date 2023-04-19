Ярославу Ширшикову грозит до семи лет лишения свободы Фото: соцсети

Скандальному пиарщику из Екатеринбурга Ярославу Ширшикову изберут меру пресечения. Дело рассмотрят в Верх-Исетском суде.

- Ходатайство следователя об избрании меры пресечения Ярославу Ширшикову поступило в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга. Рассмотрение досудебного материала назначено на 15:00 в закрытом судебном заседании, - рассказали в пресс-службе Верх-Исетского суда.

Напомним, Ярослав Ширшиков обвиняется по статье 205.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности». Ранее его задержали сотрудники ФСБ за пост в Telegram-канале, в котором по данным следствия оправдывался теракт против военкора Владлена Татарского.

Теперь пиарщику грозит до семи лет лишения свободы. При этом ранее он уже имел проблемы с законом, так, в 2020 году его приговорили к семи месяцам заключения в колонии-поселении по статьям о клевете и призывам к массовым беспорядкам.

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