Кошку достали без трудностей. Фото: «ЗооСпас в Екатеринбурге»

В Первоуральске волонтер спас кошку, просидевшую на дереве трое суток. Животное забралось на самую макушку. Информация об этом появилась в сообществе «ЗооСпас в Екатеринбурге» во «Вконтакте».

Спасательная операция прошли 17 апреля. Как говорит волонтер, в Первоуральске это уже третья кошка за неделю, которую приходится спасать.

- Вечером после работы приехали ее снимать. Заходим во двор на ул. Герцена и уже все видим сами, прежде чем успевает подойти хозяйка: одиноко торчащее деревце и кошку на самом кончике. Там она ухитряется сидеть третий день, - говорится в сообщении.

Для того, чтобы достать кошку зооволонтер использовал приставную лесенку. Для страховки мужчина пристегнул себя к стволу дерева. Кошку удалось достать без проблем, хоть животное и сильно возмущалось. После того как она оказалась в мешке, кошку передали ее хозяйке.

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