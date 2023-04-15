На Урале с путей сошел тепловоз

ЧП случилось на станции Лесная Волчанка. Фото: пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры

В Свердловской области 15 апреля с железнодорожных путей сошел тепловоз. Инцидент случился на станции Лесная Волчанка. На место ЧП выехал Серовский транспортный прокурор и следственно-оперативная группа.

- В настоящее время выполняются работы по постановке тепловоза на путь. Серовской транспортной прокуратурой начат комплекс надзорных мероприятий, направленных на установление причин произошедшего, - уточняют в Уральской транспортной прокуратуре.

Кроме того, на Урале случился и другое ЧП на железной дороге. Двум машинистам удалось спасти женщину, которая упала на рельсы и лежала без сознания. Им пришлось экстренно остановить не только электричку, но и грузовой поезд, мчавшийся навстречу. В итоге, женщину привели в чувства и никто не пострадал.

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