«Бежал на встречу поезду»: под Екатеринбургом машинисты остановили движение ради спасения женщины на рельсах

Орхан Гасымов и Евгений Третьяков остановили электричку. Фото: пресс-служба СвЖД

На Урале машинисты спасли женщину, которая упала на пути и лежала без сознания. События, словно по мотивам романа, развернулись в пригороде Екатеринбурга, когда электропоезд подъезжал к станции. Машинист Евгений Третьяков и его помощник Орхан Гасымов увидели женщину между платформой и рельсами.

- Евгений немедленно остановил свою электричку, но по встречному пути к беспомощному человеку мчался грузовой состав. Пока наш герой по рации требовал остановить «товарняк», его помощник уже бежал навстречу поезду, подавая сигнал экстренной остановки, - сообщает пресс-служба Свердловской железной дороги.

Пострадавшую подняли с путей в электричку Фото: Алексей БУЛАТОВ

Благодаря быстрой реакции Евгения и Орхана, трагедии удалось избежать. Пострадавшую подняли с путей в электричку, а среди пассажиров по счастливой случайности оказались медики, которые помогли женщине.

Ее привели в сознание, к ближайшей станции вызвали скорую помощь. Несмотря на то, события, напоминающие остросюжетный фильм, закончились хорошо, в СвЖД напоминают: подходить к краю платформы крайне опасно для жизни.

Это уже не первый на Урале случай счастливого спасения на жд-путях за последнее время. До этого трагедия едва не развернулась в Нижнем Тагиле, когда женщина рисковала упасть с моста на рельсы. Тогда к ней чудом подоспели полицейские, которые были всего в 200 метрах. Они успели поймать женщину.

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