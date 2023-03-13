В Нижнем Тагиле спасли женщину от падения с моста

Женщина могла сорваться с моста на ж/д пути Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле полицейские предотвратили трагедию, которая могла развернуться на железной дороге. Им удалось спасти 50-летнюю женщину, которая едва не попала под поезд.

- В дневное время, патрулируя вверенную территорию, стражи порядка получили тревожное сообщение от работников станции Смычка. Железнодорожники рассказали, что на пешеходном мосту, проходящем над путями, находится женщина, которая, может с него сорваться, - уточняют в пресс-службе Управления на транспорте МВД по УрФО.

По счастливой случайности полицейские находились всего 200 метрах от моста. Они вовремя подоспели и перехватили женщину, которая уже практически находилась за ограждениями на мосту.

Тагильчанку доставили в дежурную часть линейного отдела полиции, куда вызвали бригаду скорой помощи. Врачи диагностировали у женщины состояние шока. После осмотра медицинскими работниками женщину передали матери. Госпитализация ей не потребовалась.