В отряде «ЛизаАлерт» раскрыли подробности поисков пропавшего 50-летнего екатеринбуржца

Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт"

В отряде «ЛизаАлерт» рассказали подробности исчезновения 50-летнего екатеринбуржца Сергея Корякина, он перестал выходить на связь 13 апреля. Поисками мужчины заняты волонтеры и полиция.

- Телефон Сергея отключен. О нем все отзываются только положительно, ранее он никогда не пропадал. Дома его ждут и очень волнуются жена и пожилая мама. Почему он ушел, они не понимают - никаких предпосылок для этого не было, семья жила обычной жизнью, не ссорились, - рассказали «КП-Екатеринбург» в отряде «ЛизаАлерт».

По словам добровольцев, Сергей может находиться в любом районе Екатеринбурга, а, может быть, выехал в другой город Свердловской области.

- Он был одет в синюю куртку, черную кофту, темные спортивные штаны, темные кроссовки, черную бейсболку, с собой у него был черный рюкзак, - добавили поисковики.