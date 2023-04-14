В Екатеринбурге пропал 50-летний мужчина

Поисками мужчины занимаются волонтеры Фото: «ЛизаАлерт»

В Екатеринбурге пропал 50-летний Сергей Корякин. О его местонахождении ничего неизвестно с 13 апреля. Поисками мужчины занимаются волонтеры.

- Он был одет в синюю куртку, черную кофту, темные спортивные штаны, темные кроссовки, черную бейсболку, - рассказали в «ЛизаАлерт».

С собой у Сергея Корякина был черный рюкзак.

Если вы знаете, где может находиться пропавший мужчина, сообщите по телефонам указанным в ориентировке.

Напомним, в Екатеринбурге продолжаются поиски 26-летнего парня-альбиноса, появился новый поворот. У Михаила Логинова была насыщенная жизнь. Он неплохо зарабатывал, жил в свое удовольствие и пользовался популярностью у девушек. 21 января парень бесследно исчез, оставив личные вещи и записку с просьбой не искать его. Родные не верят, что он мог сам куда-то сбежать, и думают, что он связался с плохой компанией.

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